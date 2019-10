Pedullà: "Anno decisivo per Ancelotti. E anche Inzaghi deve stare attento..."

Il giornalista ed esperto di mercato, Alfredo Pedullà, ha analizzato la situazione in casa Napoli e Lazio, prendendo in analisi l'attuale gestione tecnica: "Se Ancelotti non porta a casa qualcosa che assomigli quanto più a un trofeo penso sarà il suo ultimo anno. Deve stare molto attento anche Simone Inzaghi. Le dichiarazioni di Lotito sono state molto forti, è una situazione che va tenuta sotto osservazione anche quella alla Lazio...", le sue parole su Sportitalia.