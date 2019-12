Atalanta, Gasperini: "Per lo scudetto è sfida Inter-Juve, anche se la Lazio..."

Sorpasso Inter in vetta alla classifica, con la Juventus fermata dal Sassuolo. Alle loro spalle c'è la Lazio di Inzaghi, che occupa la terza piazza. Non sarà facile insidiare le prime due, anche se Gasperini ha elogiato il lavoro dei biancocelesti. Queste le parole del tecnico dell'Atalanta ai microfoni di Sportitalia: "Per lo Scudetto mi sembra molto complicato che qualche altra squadra si possa inserire, ma la Lazio sta andando molto forte. Poi sabato c'è anche uno scontro diretto, ma credo che sarà una corsa a due".

