Atalanta, Gomez: "Scommessa con Luis Alberto, chi fa più assist vince una cena"

L'Atalanta vuole battere l'Inter e infilare il sorpasso all'ultima curva per il secondo posto. A tal proposito, il "Papu" Gomez ha parlato così ai microfoni di DAZN: "Sono contento di com'è andata questa stagione. Con Luis Alberto c'è un gran rapporto, ci siamo giocati una cena su chi farà più asisst, spero di vincere io. Ilicic ci manca tantissimo, soprattutto come persona, è uno dei più esperti. Spero di regalargli una vittoria".