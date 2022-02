Atalanta, infortunio Zapata: il calciatore vola in Finlandia da un luminare

Atalanta in apprensione per le condizioni di Duvan Zapata. L'attaccante della Dea è uscito dal campo dopo soli 14 minuti di gioco a causa di quella che sembra essere una ricaduta a un mese e mezzo dalla lesione di primo grado all'adduttore. Per questo motivo il calciatore ha deciso di volare in Finlandia dal famoso luminare Orava. Ad annunciarlo è stata la società con un comunicato ufficiale: "Atalanta BC comunica che, nella giornata di domani, il calciatore Duván Zapata verrà sottoposto ad una visita di controllo dal professor Orava a Turku".