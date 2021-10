Atalanta, l'esito degli esami di Toloi: in dubbio per la partita con la Lazio

Si allunga la lista degli indisponibili di Gasperini. Nella partita di ieri contro l'Empoli, il capitano dell'Atalanta Toloi ha avuto una ricaduta sulla gamba destra (già infortunata precedentemente). Oggi il difensore ha svolto gli esami che hanno evidenziato una distrazione muscolare all'adduttore della coscia destra. Non essendoci lesioni, i tempi di recupero dovrebbero essere brevi: 10-15 giorni. Il suo rientro è in dubbio con la Lazio il 31 ottobre, ma sarebbe una forzatura. Una nuova ricaduta potrebbe risultare deleteria. Contro i biancocelesti quindi dovrebbe essere ancora indisponibile, così come Pessina, Djimsiti, Gosens e Hateboer.