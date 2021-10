Atalanta, lesione di secondo grado per Pessina: salterà la Lazio e non solo

Matteo Pessina non giocherà il 31 ottobre contro la Lazio. Il centrocampista dell'Atalanta contro il Milan è uscito prima dal campo per un infortunio. In queste ore è stata accertata l'entità dell'incidente con i relativi tempi di recupero: lesione di secondo grado al flessore della coscia sinistra e due mesi di stop. Gasperini e Mancini potrebbero dover stare senza Pessina per tutto il resto del 2021. Il CT della Nazionale si è tutelato convocando al suo posto l'interista Dimarco.