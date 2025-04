Atalanta, la sconfitta con la Lazio brucia ancora: le parole di Gasperini

TUTTOmercatoWEB.com

L'Atalanta torna a vincere e lo fa battendo il Bologna 2 a 0, grazie ai gol di Retegui e Pasalic. Un successo che consente alla Dea di mettersi alle spalle la sconfitta con la Lazio, rimediata nel precedente turno di campionato, ma non è così per Gasperini che in conferenza stampa, dopo la partita con i felsinei, è tornato sull'argomento sottolineando il peso dei punti persi contro i biancocelesti e la Fiorentina.

"Abbiamo battuto Juventus e Bologna, era meglio non perdere contro Fiorentina e Lazio - ha affermato il tecnico - Dispiace perché in tutte queste partite che ho nominato, ci metto dentro anche l'Inter, abbiamo fatto sempre qualcosa in più rispetto all'avversario. In questo tipo di partite l'episodio cambia. Il risultato fa vedere le cose in modo diverso, ma la maglia sudata c'è sempre stata".

