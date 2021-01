Atalanta - Lazio, Cucchi: "Prova di maturità, merito di Inzaghi. E Luis Alberto..."

Prestazione eccellente della Lazio che vale la quinta vittoria consecutiva in campionato per i biancocelesti. Al termine del match Riccardo Cucchi ha commentato così l'incontro: "Eccellente prestazione della Lazio, una prova matura anche tatticamente. Merito di Inzaghi. Non è facile limitare questa Atalanta. Gran gol di Marusic in apertura, benissimo Luis Alberto e primo gol in campionato di Muriqui. Bene all'esordio anche Musacchio. Gran bella partita di Luis Alberto, al rientro. Quando nasconde la palla tra tre avversari... davvero bravo".