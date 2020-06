Atalanta-Lazio, Freuler: "Non molliamo mai, risultato giusto per come abbiamo giocato"

C'è molta soddisfazione tra le file dell'Atalanta per la vittoria maturata ieri contro la Lazio. Non potrebbe essere altrimenti vista la rimonta della squadra di Gasperini che alla fine con la rete di Palomino ha portato a casa la vittoria. Remo Freuler, al termine del match, ha analizzato la gara ai canali ufficiali del club: "Trovare il gol nel finale del primo tempo è stato fondamentale, ma già prima abbiamo iniziato a giocare molto meglio. Per come abbiamo giocato il secondo tempo, sistemando tutto anche in difesa, con grande testa e grande tecnica, il risultato è giustissimo. Dopo l’1-2 di Gosens è stata in discesa. Come la città di Bergamo e come tutti i bergamaschi, noi dell’Atalanta non molliamo mai" ha concluso il centrocampista.

