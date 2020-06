Lazio, preso Simone Chimenti: si aggregherà all'Under 18 di Rocchi

Classe 2003, può giocare come in più ruoli in attacco, Chimenti ha convinto la Lazio a puntare su di lui. Ma da Formello era già passato...

Fonte: Alessandro Zappulla, MarcoValerio Bava-Lalaziosiamonoi.it

© foto di Federico Gaetano Era stato in prova nel 2017, ora ce l'ha fatta. Simone Chimenti approda alla Lazio, è un classe 2003, può giocare da esterno offensivo e da seconda punta, arriva dalla Tor Tre Teste e si aggregherà all'Under 18 allenata da Tommaso Rocchi. È considerato uno dei migliori talenti del panorama romano, Bianchessi l'ha visionato e ha scelto di puntare sul ragazzo che, nel 2017, quando era appena un 14enne, aveva sostenuto un periodo di prova con la Lazio, senza però essere acquistato. Chimenti non s'è arreso, ha continuato a fare il suo calcio e dopo tre anni ecco la rivincita sul destino. La Lazio ha scelto di dargli un'occasione, ora a Simone il compito di sfruttarla e spiccare il volo verso il grande calcio.