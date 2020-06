Giudice Sportivo, settima sanzione per Milinkovic. Stangata per Skriniar

Al termine della 27esima giornata di campionato, il Giudice Sportivo della Serie A ha comunicato le decisione relative ai provvedimenti disciplinari e alle squalifiche per il prossimo turno. Simone Inzaghi avrà a disposizione l'intera rosa (infortuni esclusi) contro la Fiorentina che invece dovrà rinunciare a un big. In casa Lazio scatta la seconda sanzione per Patric e la settima per Milinkovic. Non si aggiunge quindi nessuno alla già lunga lista dei diffidati: Acerbi, Cataldi, Immobile, Caicedo, Lazzari.

ALTRI PROVVEDIMENTI: Il Giudice Sportivo ha inflitto tre giornate di squalifica a Milan Skriniar (Inter) "per avere inoltre, al 47° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, rivolto al Direttore di gara un'espressione offensiva accompagnata da un’esclamazione blasfema". Salterà la prossima giornata per squalifica anche Jankto (Sampdoria).