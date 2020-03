Atalanta - Lazio, la diretta: dove vedere la partita in tv e in streaming

DOVE VEDERE ATALANTA - LAZIO - “Dimmi dove e quando”, soprattutto. Quando si gioca Atalanta - Lazio? Si gioca, poi? Bella domanda. Tra richieste di anticipo al venerdì - da parte dei bergamaschi -, e rinvio sì/rinvio no, coronavirus docet, quello su cui si può fare affidamento per ora è il giorno stabilito tempo fa dalla Serie A. Quindi, Atalanta - Lazio si dovrebbe giocare sabato 7 marzo alle ore 18:00. Mercoledì l'assemblea straordinaria che si terrà in Lega cambierà quasi certamente le carte in tavola: l'unica cosa che si può fare è attendere novità. Di certo c'è che, a prescindere dalla data, la partita verrà trasmessa in esclusiva Sky, il canale è il 202 (Sky Sport Serie A). Raggiungibile anche in streaming per tablet, pc e smartphone tramite l'app di Sky Go.

