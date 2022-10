Atalanta-Lazio, le probabili formazioni: la scelta di Sarri sul centravanti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dopo il pareggio a reti bianche con l'Udinese, la Lazio torna in campo domenica per l'undicesima giornata di Serie A. Ad attendere i biancocelesti c'è l'Atalanta, seconda forza del campionato e seconda miglior difesa proprio dietro ai capitolini. Il fischio d'inizio del match è in programma alle 18 al Gewiss Stadium. Sarri studia il miglior undici da mandare in campo sempre con il rebus centravanti visto che Immobile sarà indisponibile fino al 2023. Per il ruolo di prima punta, in questo momento, è in vantaggio Felipe Anderson con Pedro che prenderà il posto del brasiliano sull'out di destra. A sinistra confermatissimo Zaccagni. Dietro Casale in vantaggio su Patric per far coppia con Romagnoli. Sugli esterni i soliti Lazzari e Marusic. A centrocampo ancora verso l'esclusione Luis Alberto. Cataldi in cabina di regia con Milinkovic e Vecino come mezzali.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Okoli, Demiral, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Pasalic; Lookman, Muriel. All. Gasperini.



LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri.