Atalanta - Lazio, Patric e il siparietto con Gasperini: "Ancora parli"

ATALANTA LAZIO - Una domenica trionfale per la Lazio di Simone Inzaghi che espugna il campo dell'Atalanta. Una prova maiuscola quella delle delle aquile che tengono il passo delle prime e avvicinano la zona Champions. La sfida contro i bergamaschi da due anni è diventata ormai un classico e l'atmosfera in campo è vibrante. Lo sa bene Patric, sostituito poco prima della fine del primo tempo dopo l'ammonizione per fallo su Zapata. Proprio l'episodio è stato al centro della rubrica Senti Qua di Dazn. L'emittente ha pubblicato il battibecco avuto in campo con Gasperini con lo spagnolo che ha urlato al mister bergamasco: "Fischia, giallo e ancora parli".