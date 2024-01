Atalanta - Lazio, scelto l'arbitro del match: i precedenti con i biancocelesti

TUTTOmercatoWEB.com

Sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata l'arbitro di Atalanta-Lazio, match valido per la 23esima giornata di Serie A e in programma domenica 4 febbraio ore 18. Il fischietto campano sarà coadiuvato dagli assistenti De Meo e Capaldo, quarto uomo Ayroldi. Al VAR invece tocca ad Aureliano supportato da Mariani.

I PRECEDENTI CON LA LAZIO - Guida ha arbitrato i biancocelesti in ben 25 occasioni. Il bilancio è perfettamente in equilibrio: 9 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte. L'ultimo precedente risale a Inter-Lazio, di aprile 2023, quando i nerazzurri si imposero 3-1 a San Siro. L'ultimo successo con il fischietto di Torre Annunziata per la squadra capitolina risale 26 settembre 2021, nel derby vinto 3-2 contro la Roma di Mourinho.

ATALANTA-LAZIO: LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Marco Guida

Assistenti: De Meo - Capaldo

Quarto ufficiale: Ayroldi

VAR: Aureliano

AVAR: Mariani