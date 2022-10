Atalanta - Lazio, Stendardo: "Ecco la differenza tra le due squadre..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Si preannuncia una partita affascinante e curiosa e quella di domenica tra Atalanta e Lazio, una partita in cui si sfideranno le migliori difese e i migliori attacchi del campionato. Sarri e Gasperini si daranno battaglia per portare a casa tre punti dall'alto tasso di importanza, tre punti che per la Lazio, orfana di Ciro Immobile, avrebbero ancora più valore. Per esaminare le due squadre è intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera, il doppio ex Guglielmo Stendardo:

LAZIO - "Rispetto al passato ha migliorato l’equilibrio in difesa, il maestro Sarri ci ha messo del tempo ma è riuscito a trasmettere le sue idee e propone un calcio spumeggiante. Milinkovic-Savic è il miglior centrocampista che abbiamo in Italia, Luis Alberto può fare la differenza, ma occhio anche a Felipe Anderson, Zaccagni e Pedro. Si sfideranno le due squadre che, con Milan e Napoli, stanno esprimendo il miglior calcio in Serie A".

ATALANTA - "È una squadra molto forte, somiglia molto al suo allenatore, che conosco e stimo, penso sia tra i migliori d’Italia e non solo, attacca gli spazi e l’uomo, incentiva i duelli, la squadra sta rispecchiando la sua identità tattica grazie anche a interpreti eccezionali. Chi mi ha colpito? Lookman, che è stato spesso decisivo, Muriel che quando è in serata è capace di accendere la luce. Ma anche Pasalic sa fare la differenza, de Roon e Koopmeiners sono formidabili nel dare equilibrio, intensità e qualità".