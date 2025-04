Atalanta - Lecce, lancio di fumogeni e gara sospesa: cosa è successo

TUTTOmercatoWEB.com

Gara delicata e particolarmente sentita quella che sta andando in scena al Gewiss Stadium. I salentini hanno deciso di andare comunque a Bergamo e disputare la partita in onore di Graziano Fiorita, lo storico fisioterapista venuto a mancare nei giorni scorsi. Per protesta nei confronti della decisione della Lega, di non rinviare l'incontro, la squadra di Giampaolo è scesa in campo con una maglia bianca.

Non è mancata tensione. Il match è stato sospeso per circa 2' da La Penna a causa del lancio di mezza dozzina di fumogeni da parte dei tifosi di casa della Curva Nord che hanno appoggiato e sostenuto la protesta degli avversari. Dopo un quarto d'ora di silenzio i cori del settore più caldo dello stadio sono inziati, ma erano di contestazione nei confronti della Lega. "Lega Calcio. vergogna!" è lo striscione da loro esposto. Sciopero totale invece, nel settore ospiti che è semivuoto e in cui è appalo un enorme nastro nero di stoffa in segno di lutto.

