Atalanta - Liverpool, manita entro il 60': prima era successo solo alla Roma

Disfatta per l'Atalanta a Bergamo contro il Liverpool. Klopp rifila la manita a Gasperini, con addirittura tutti e 5 i gol arrivati prima dell'ora di gioco. Quarta volta della storia che una squadra italiana subisca 5 o più gol entro il 60' e nei tre precedenti era sempre stata protagonista la Roma: nel 2007 contro il Manchester United, nel 2014 contro il Bayern Monaco e nel 2015 contro il Barcellona. Nei primi due casi i giallorossi avevano perso per 7-1, nell'ultimo in Catalogna i blaugrana si erano imposti per 6-1.

