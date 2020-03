Atalanta, ossessione biancoceleste per Gasperini: "Valencia? Penso solo alla Lazio"

Vedersi alzare una Coppa Italia in faccia non deve essere un'esperienza piacevole. Soprattutto se questo avviene dopo che tutti hanno elogiato la tua cavalcata e hanno tifato per te. Stiamo parlando dell'Atalanta e in particolare di Gian Piero Gasperini. Sì, perché il tecnico dei bergamaschi da quel 15 maggio non ha mai smesso di attaccare la Lazio ogni volta che gli è stato possibile. Le reti di Milinkovic e Correa non sono state digerite e da allora è partito l'attacco continuo e costante. Dichiarazioni, frecciatine, battute e sorrisini ironici assolutamente evitabili e reiterati nel tempo. Var, moviola, rigori dati e non dati, calendari hanno permesso all'allenatore di puntare sempre il dito contro le aquile. Insomma qualsiasi cosa è buona pur di parlare della squadra di Inzaghi. Immobile e compagni sono la sua ossessione e anche oggi che la sua Atalanta vola in campionato e potrebbe riscrivere la storia strappando il pass per i quarti di Champions League il suo primo pensiero sono i capitolini. Capita così che dopo il 7-2 rifilato al Lecce, il tecnico si presenti davanti ai microfoni e ironizzi sulla data di Atalanta - Lazio. Gara fissata, coronavirus permettendo, a sabato 7 marzo e che i lombardi avrebbero voluto anticipare al venerdì. I biancocelesti però guardano in casa loro ed essendo in lotta per il titolo preferiscono avere un giorno in più per preparare il match e provare a recuperare gli acciaccati. Ma questo non viene considerato e così l'importante è lanciare lì la dichiarazione a effetto che strappa il titolo ai giornali e l'attenzione mediatica.

OSSESSIONE LAZIO - Oggi emergono altre dichiarazioni rilasciate a caldo ieri a chi gli chiedeva del match storico di Valencia. La sfida in terra spagnola, che potrebbe portare la Dea tra le prime otto della massima competizione continentale per club, diventa quasi accessoria e il mister risponde: "Valencia? Andiamo a giocarci la partita, ma il match più importante è quello con la Lazio". Come sottolinea la consueta rassegna di Radiosei, Gasperini aggiunge riferendosi alla scelta delle aquile di non anticipare la gara: "Se mettiamo davanti le cose personali diventa difficile. Coronavirus e calendari sballati? Io non ho soluzioni da dare, però posso mettere la disponibilità della squadra a cercare di venire fuori". Insomma è sempre colpa della Lazio qualsiasi cosa accada. Un peccato perché questo ruba la scena alla sua squadra che gioca bene, diverte e vince con merito. E come scrisse Lucio Dalla non rimane che dire a Gasperini: "Bisogna saper perdere. Non sempre si puo' vincere come vuoi e quando vuoi..."

