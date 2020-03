Atalanta, Gasperini 'bacchetta' la Lazio: "Se vogliono giocheremo di lunedì sera..."

L'Atalanta ha travolto il Lecce. Dopo la gara, Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky: "Cosa ancora ci manca? E' difficile. Forse noi perdiamo qualche partita di troppo. Giocare per lo scudetto bisogna fare 85-90 punti. Io cerco di portare la squadra ogni anno un po' più in su. Siamo passati dai 72 punti del primo anno, al quarto e al terzo posto. Per lottare per lo scudetto servirebbe altro. Juve, Inter, Lazio e se volete anche il Napoli hanno la continuità e il fattore campo superiore al nostro". In ultima battuta, una frecciata rivolta al club biancoceleste, che ha rifiutato l'anticipo a venerdì nel prossimo turno di campionato: "Se loro vogliono giocarla di lunedì sera la giochiamo di lunedì sera, poi martedì andiamo a Valencia..."

