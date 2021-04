Atalanta, Pessina negativo al Covid: contro la Juventus ci sarà

Buone notizie per l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini a tre giorni dalla sfida contro la Juventus, crocevia fondamentale per la corsa Champions League. Torna a disposizione del tecnico nerazzurro il centrocampista Matteo Pessina. "Nella giornata odierna - si legge in un comunicato -, il calciatore Matteo Pessina è stato sottoposto, come previsto da protocollo, ad un test molecolare per Covid-19 che ha dato esito negativo. Il giocatore, a seguito dell’attestazione di fine quarantena rilasciata dall’ATS, nel pomeriggio ha sostenuto gli esami ‘’RTP’’.