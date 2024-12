Atalanta senza Retegui contro la Lazio? La soluzione di Gasperini

TUTTOmercatoWEB.com

L'Atalanta sta vivendo un momento straordinario. In Serie A si ritrova in vetta da sola con 40 punti ad appena due giornate dal termine del girone di andata. Una delle partite che mancano al giro di boa è quella contro la Lazio, in programma sabato 28 dicembre alle 20.45 all'Olimpico. Contro la squadra di Baroni, però, probabilmente mancherà Retegui per infortunio (oggi gli accertamenti) e, seppur Gasperini abbia una rosa attrezzata per fronteggiare eventuali stop dei propri calciatori, si tratta comunque di un'assenza pesante, essendo l'italo-argentino il capocannoniere di questa prima parte di stagione.

Il tecnico dunque si ritrova senza un vero numero nove e ha bisogno di trovare un'alternativa, sia contro la Lazio sia in generale, per poter rimanere competitivo su tutti i fronti. Il reparto offensivo della Dea non si discute, considerando anche che si sta avvicinando il rientro di Scamacca, ma forse potrebbe avvicinarsi anche l'occasione di lanciare Vanja Vlahovic, cannoniere dell'Atalanta U23 con 14 reti e 4 assist in 16 partite, e già due presenze con la prima squadra.