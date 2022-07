Atalanta, solito Gasperini: cita big e attaccanti, dimentica Lazio e Immobile

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Coppa Italia del 2019 fa ancora male dalle parti di Bergamo. Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini spesso ricorda direttamente quella finale, mentre altre volte lancia frecciate indirette. In ogni caso da quel giorno la Lazio è diventata una sorta di spauracchio per lui. L'ultimo episodio è arrivato ai microfoni di Sky Sport, quando a Gasperini è stato chiesto il motivo dell'interesse dell'Atalanta per tanti attaccanti centrali: "Le squadre che vogliono migliorare il loro potenziale partono sicuramente dalla capacità, dalla forza e dalla qualità degli attaccanti. È stato così di recente anche per le big: all'Inter con Lukaku tre anni fa, il Napoli con Osimhen, la Roma con Abraham, la Juventus, il Milan. E così è anche all'estero, quello che fa la differenza molto spesso è la potenzialità degli attaccanti. Se hai giocatori di valore anche negli altri reparti tutto vale e tutto conta però effettivamente al di la di quello che si pensa relativamente alla fase difensiva che è fondamentale, alla fine per vincere bisogna fare gol. Quelli che vincono hanno sempre gli attaccanti forti. Magari noi non abbiamo più i talenti in questo momento di quando abbiamo vinto anche noi i Mondiali. La ricerca dei migliori giocatori in quel ruolo alza il valore delle squadre". Nella lista delle big manca la Lazio, in quella dei grandi attaccanti Ciro Immobile. Dopo più di tre anni il boccone amaro ancora non va giù.