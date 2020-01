Atene, l'ex Lazio Kovacevic ferito a colpi di pistola: la ricostruzione

Attimi di terrore per Darko Kovacevic, ex Lazio e Juventus in Italia dal 1999 al 2002. Nei pressi della sua abitazione nel quartiere Glyfada, sud di Atene, è stato ferito a una gamba con arma da fuoco. Kovacevic era appena uscito di casa, quando il sicario ha sparato alcuni colpi a bordo di una Smart. Al momento si trova in ospedale, non è in pericolo di vita. La polizia si è messa sulle tracce dell'aggressore, l'auto utilizzata per l'agguato è stata ritrovata bruciata a pochi chilometri da Glyfada. Ancora ignoto il movente dell'assalto.

