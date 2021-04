Athletic Bilbao, tifoso si lancia da un semaforo: ma gli altri si spostano... - VIDEO

Oltre il danno la beffa per un giovane tifoso dell'Athletic Bilbao. Ieri sera la sua squadra ha perso la finale di Copa del Rey contro la Real Sociedad che si è portata a casa il trofeo grazie a un gol del suo capitano Oyarzabal. Non è finita qui per il tifoso basco. Durante il corteo pre-partita, dove i supporters hanno caricato la squadra prima di un match così importante, l'uomo ha pensato bene di lanciarsi da un semaforo per le vie di Bilbao. Il problema è che gli altri tifosi non lo hanno sorretto ammorbidendo il colpo, bensì si sono spostati tutti. Una botta incredibile per il giovane che per fortuna si rialza subito senza grandissimi dolori.

Athletic Bilbao fans getting into the spirit of things ahead of the Copa del Rey final.pic.twitter.com/y4k0H5vLbQ — Sam Street (@samstreetwrites) April 3, 2021