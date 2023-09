Atletico Madrid, Futre ammette: "Difficile concentrarsi sulla Lazio, ma Simeone..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paulo Futre si avvicina a Lazio-Atletico Madrid. L'ex calciatore portoghese, colchonero dal 1987 al 1993 e nella stagione 1997/98, ha commentato così il match di questa sera all'Olimpico su Mundo Deportivo: "Ricordo bene i miei tempi da giocatore. Dopo una sconfitta volevo che arrivasse il prima possibile la partita successiva per pareggiare. Sono sicuro che appena l'arbitro ha fischiato la fine al Mestalla, tutti i nostri giocatori hanno staccato la spina dall'amaro risultato per iniziare a pensare alla Lazio, alla Lazio (e un po' al Real Madrid)".

IL CAMMINO IN CHAMPIONS - "Stasera l'Atletico debutta a Roma nel massimo torneo continentale. Come ogni anno mi chiedo sempre la stessa cosa: perché non vincere la Champions League in questa stagione? Nonostante la grande differenza di budget con gli squali d'Europa, l'anno scorso una squadra come l'Inter arrivò in finale".

LAZIO E POI REAL - "Sono fiducioso che otterremo un buon risultato in Italia per avvicinarsi al nostro eterno rivale con tutta la fiducia del mondo (Domenica ci sarà Ateltico Madrid - Real Madrid di Liga, ndr). Cerco di mettermi nei panni dei giocatori e sinceramente, con la voglia che avevo di battere il Real, mi sarebbe stato difficile concentrarmi sulla Lazio. Non ho dubbi che se il Cholo fosse stato il mio allenatore mi sarebbe rimasto impresso sulla pelle: partita per partita. Quindi ci proverò, concentriamoci su stasera. Andiamo per la Lazio! Forza Cholo!".