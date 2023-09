Atletico Madrid, il pres. Cerezo: "Il nostro obiettivo è chiaro. La Lazio..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Manuel Angel Laya/Todo Atlético

Parola e Enrique Cerezo. Intercettato da alcuni media spagnoli a Roma, il presidente dell'Atletico Madrid ha parlato del match di questa sera contro la Lazio che metterà di fronte Sarri e Simeone per la prima giornata di Champions. Di seguito la sua analisi.

C'è la voglia di dimenticare la scorsa Champions?

"Ci siamo presentati bene, come sempre. Dell’anno scorso abbiamo un piccolo chiodo da portare avanti. Abbiamo tanti infortuni, ma abbiamo una squadra che può e deve dare il massimo per portare a casa la partita".

Fare meglio dell’anno scorso non è difficile.

"A parte il fatto che non siamo stati molto fortunati, la verità è che non abbiamo dato una buona immagine dell'Atletico. Quest'anno vogliamo liberarci della spina del passato e penso che ci riusciremo".

La partita del Mestalla ti lascia preoccupato?

"La partita non è andata bene, perdere 3-0 non è sicuramente una bella cosa. Ma abbiamo anche indubbiamente una buona squadra, quelle sono partite che possono esserci in un campionato. Spero non ricapiti più avanti, quando il campionato sarà nel vivo".

Massima fiducia in Simeone?

"Certo che sì, è il nostro allenatore e per fortuna continuerà ad esserlo finché vorrà".

Si parlerà presto di rinnovo?

"Siamo qui per una partita importante per l'Atlético Madrid. Che tu mi chieda adesso una di queste cose non mi sembra ragionevole. Parleremo della partita e domani, dopodomani o quando si presenterà parleremo dell'argomento, ma credo che sia tutto abbastanza chiaro".

Non si può fallire oggi...

"È l'undicesima edizione consecutiva della Champions League. Penso che sia molto importante esserci undici volte di fila, ma penso che la partita di oggi e vincere oggi siano più importanti".

In campionato l'obiettivo è arrivare terzo e in Champions?

"Abbiamo un approccio che tutti conoscete, non è il terzo posto, è essere tra i primi tre, che è diverso. Iniziamo per vincere il campionato, poi ci sono le circostanze per vincerlo o meno. E in Champions League giocheremo un ruolo degno, non quello dell’anno scorso che non era bello. Quest'anno proveremo ad arrivare almeno ai quarti o alle semifinali".

La Lazio non è partita bene...

"Tenete presente che a noi è successa la stessa cosa contro il Valencia. Non abbiamo fatto una bella partita e forse stasera faremo la partita del secolo. Non hanno fatto una bella partita in campionato, ma la Champions è un'altra cosa. Il calcio è quello che è, il nostro interesse è vincere. Siamo concentrati per disputare una degna Champions League e una degna Champions League implica il superamento della fase a gironi".