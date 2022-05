Atletico Madrid, niente passerella al Real: Simeone spiega il motivo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Diego Pablo Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, ha presentato il derby con il Real Madrid, già campione di Spagna, in programma domani. Il Cholo ha spiegato che la sua squadra non concederà la passerella ai rivali Blancos. Questo il motivo: "La realtà è che siamo in un momento decisivo della stagione, ci attendono quattro finali. Domani affronteremo il derby nella maniera migliore, con entusiasmo, cercando di evitare tutte le chiacchiere che si stanno facendo in questi giorni. E' chiaro che chi fa una domanda sul 'pasillo' vuole generare polemica. Il club ha fatto una dichiarazione perfetta, specifica, esplicativa. Congratulazioni al Real Madrid, ai calciatori, allo staff. Ma noi abbiamo rispetto per la nostra gente, che è sempre con noi. Il pasillo è un'usanza spagnola, non mondiale. Da dove vengo io, ad esempio, non si è soliti farlo".