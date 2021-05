Atletico Madrid, Simeone: "Ci sono sempre polemiche, il VAR aiuta il calcio"

Diego Simeone si schiera con il VAR. L'allenatore dell'Atletico Madrid, primo in Liga a tre giornate dalla fine, è intervenuto in conferenza stampa prima della gara con la Real Sociedad e ha dichiarato: "Ci saranno sempre polemiche in una partita di calcio. Ci preoccuperemo per la partita contro la Real Sociedad. Una rivale con grandi risultati fuori casa che ha fatto una crescita costante ogni anno. Pressione sugli arbitri? Tutti devono assumersi la responsabilità delle cose, non solo gli arbitri. L’ho detto molte volte, con il VAR il calcio è più giusto con quello che succede. So che può migliorare, certo, ma è più giusto. A volte ti capiterà un episodio a favore, altre volte contro, ma è normale”.