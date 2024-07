WEBTV LAZIO, BARONI SI PRESENTA IN CONFERENZA STAMPA: ECCO QUANDO Marco Baroni per la prima volta in veste da allenatore della Lazio. Come comunicato dal club sul proprio sito ufficiale, il tecnico si presenterà in conferenza stampa a Formello lunedì 8 luglio alle ore 12. Questa la nota: "Lunedì 8 luglio, alle ore... Marco Baroni per la prima volta in veste da allenatore della Lazio. Come comunicato dal club sul proprio sito ufficiale, il tecnico si presenterà in conferenza stampa a Formello lunedì 8 luglio alle ore 12. Questa la nota: "Lunedì 8 luglio, alle ore... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | NUOVO NOME PER IL CENTROCAMPO: È SVINCOLATO CALCIOMERCATO LAZIO - Nuovo nome lanciato in orbita Lazio. Lo riporta la redazione di Firenzeviola: nel mirino biancoceleste sarebbe finito Alfred Duncan. È svincolato dopo l'esperienza alla Fiorentina e il mancato rinnovo del contratto. Sta spingendo per rimanere... CALCIOMERCATO LAZIO - Nuovo nome lanciato in orbita Lazio. Lo riporta la redazione di Firenzeviola: nel mirino biancoceleste sarebbe finito Alfred Duncan. È svincolato dopo l'esperienza alla Fiorentina e il mancato rinnovo del contratto. Sta spingendo per rimanere...