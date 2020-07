Auronzo di Cadore, terribile nubifragio nella notte: ingenti danni ma nessun ferito

Un violentissimo nubifragio si è abbattuto questa notte sul Cadore. In solo due ore sono caduti infatti ben 114 millimetri d'acqua, pari quasi alla percentuale che cade in almeno 30 giorni nel mese più piovoso che è giugno. I disagi sono stati tantissimi: strade invase da acqua e fango che hanno causato allegamenti e anche ingenti danni. Purtroppo la zona più colpita è proprio quella di Auronzo, nota per essere ormai da anni la sede del ritiro della Lazio, dove è esondato il torrente del Calvario trasportando con se detriti, sassi e molto altro. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.

Immobile nel tempio di Higuain: al San Paolo appuntamento con la storia

Lazio, Atalanta e Inter per il secondo/terzo posto: tutte le combinazioni

TORNA ALLA HOME PAGE