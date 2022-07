AURONZO GIORNO 1 - Lazio, palleggi a fine seduta: penitenza severa per chi sbaglia

Fonte: Dai nostri inviati ad Auronzo di Cadore Carlo Roscito, Edoardo Zeno e Daniele Rocca

AURONZO - Si chiude la prima giornata di allenamenti qui ad Auronzo di Cadore. Tutti negli spogliatoi dopo la partitella diretta dalle urla di mister Sarri. Non tutti però si avviano verso la doccia. Mentre Pedro si ferma vicino alla tribuna per firmare autografi e firmare foto, cinque giocatori hanno optato per un po' di palleggi in mezzo al campo. Tocchi al volo per Basic, Raul Moro, Luka Romero, Cancellieri e Bertini. Urla e risate per i giovani biancocelesti che non perdonano chi sbaglia. Chi fa cadere il pallone, infatti, viene punito con uno scappellotto dietro la nuca.