AURONZO GIORNO 16 - Martusciello: "Ritiro positivo. Ripartire dal quinto posto"

Ultima sgambata sul campo centrale dello Zandegiacomo prima della partenza per Roma. Prima di salutare le tre Cime di Lavaredo, la squadra questa sera affronterà il Primorje squadra slovena. Al termine dell'allenamento mattutino è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, Giovanni Martusciello allenatore in seconda.

Queste le sue parole. " Ritiro positivo, in termini di fatiche fatte e risposte avute sotto l’aspetto fisico. A livello tecnico siamo felici. Speriamo di concludere bene questa sera in amichevole. Le differenze rispetto allo scorso anno sono enormi. I ragazzi conoscono noi, e noi conosciamo loro. Sull’aspetto tattico molti esercizi si conoscono, bisogna solo migliorare in alcuni movimenti, ma siamo contenti. La squadra sembra aver acquisito le basi del mister, ma sarà il campo a confermarlo. I nuovi sono più indietro ovviamente, ma sono abbastanza veloci nell’apprendimento. Rispetto allo scorso anno è cambiato poco a livello metodologico. Questo per far apprendere ai nuovi le reazioni e ai vecchi a consolidare la crescita dello scorso anno. Bene tutti i nuovi, la fortuna che hanno è che si trovano in un gruppo di ragazzi per bene e rispettosi delle condizioni che si creano all’interno di una squadra. Siamo contenti di questa prima parte di stagione. Rispetto a quando giocavo ora c’è più cultura del lavoro. Diciamo è un modo molto buono e intelligente di non farsi trovare impreparati a sforzi che possono causare problemi nei primi giorni di ritiro. I ragazzi si preparano prima e questa cosa ha aiutato loro, ma anche noi. Vediamo in queste ultime tre settimane che ci portano all’inizio del campionato, se riusciamo ad arrivare alla condizione ottimale. Si affronterà un campionato anomalo, gli incontri ravvicinati saranno tanti e dovremmo prepararci bene. Saranno poi gli eventi a dire se tutto è stato fatto correttamente. Soprattutto per quanto riguarda gli orari, che possiamo definire estivi. Se nel campo sei ordinato, tutto viene in automatico e si disperdono meno energie. Lo scorso anno era inimmaginabile avere reazioni continuative per tutto l’anno dopo cinque anni di cultura calcistica diversa. Speriamo e crediamo che quest’anno la continuità possa arrivare. Anche se il calcio è imprevedibile. Sarà il campionato a dire se siamo nelle condizioni di puntare a obiettivi superiori rispetto allo scorso anno. Noi punteremo a fare meglio. Tante squadre si sono rinforzate, anche se il mondiale è la vera outsider della stagione. Sarà un campionato dove ragioneremo partita per partita. L’Europa è un obiettivo, chiudere al primo posto è vantaggioso indipendentemente dalla settimana tipo. Si recupererebbe meglio. Vogliamo vincere tutto quello che si può vincere. Basic e Romero sono due calciatori che non ci stanno mettendo in difficoltà. È sotto gli occhi di tutti la crescita di tutti i nostri calciatori. Sono ragazzi giovani, lo stesso Felipe, Zaccagni. Tutti possono migliorare. Più si alza l’asticella più siamo contenti noi. Il recupero è determinante, questo verrà calcolato e gestito in base agli sforzi dei ragazzi. Siamo preparati e i mezzi che abbiamo ci aiutano in questo".