AURONZO GIORNO 8 - Lazio, domani i tamponi del gruppo squadra: le ultime

La Lazio non si nasconde, anzi è pronta ad aprirsi oltremodo, fedele a una politica di trasparenza che il presidente Lotito sta portando avanti in prima persona. I rumors legati a un caso di ipotetico covid nel gruppo, diffuso da un organo di stampa questa mattina, non ha scalfito affatto la serenità del club. La verità innanzitutto. Ecco perciò che la risposta laziale sa di contrattacco. La scelta del patron biancoceleste è infatti una vera e propria offensiva mediatica all'insegna della chiarezza.

Domani la Lazio, seguendo il protocollo FIGC, effettuerà i tamponi a tutti i componenti del gruppo squadra. I test saranno fatti 48 ore prima dalla seconda amichevole contro la Fiori Barp Sospirolo. Tutti i risultati saranno resi noti nonostante non ci sia alcun obbligo al riguardo. La decisione della società è per garantire la massima trasparenza e dare una visione cristallina della sua situazione interna.