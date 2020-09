AURONZO GIORNO 8 - Lazio-Padova, le probabili formazioni

AURONZO - Secondo test estivo, alle 17 allo Zandegiacomo l'amichevole con il Padova (Serie C). Le prove tattiche mattutine hanno svelato quella che dovrebbe essere la formazione biancoceleste schierata da Simone Inzaghi. Confermato Escalante in regia, Vavro al centro della difesa (Acerbi in Nazionale), Lazzari e Lukaku i due esterni, davanti la coppia Moro-Caicedo.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Vavro, Radu; Lazzari, Parolo, Escalante, Luis Alberto, Lukaku; Caicedo, Moro. A disp.: Alia, Adamonis, Bastos, Patric, Leiva, Akpa Akpro, D.Anderson, Falbo, A. Anderson, Jony, Kiyine, Correa. All.: Inzaghi.