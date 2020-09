AURONZO GIORNO 9 - Lazio, annullato l'allenamento del pomeriggio: mezza giornata libera

AURONZO DI CADORE - Una sola sgambata in giornata, quella di stamattina. Un cartello all’ingresso dello Zandegiacomo ha avvertito i tifosi biancocelesti: “Nella giornata di mercoledì 2 settembre non è prevista la seduta di allenamento pomeridiano”. Mezza giornata libera concessa da Inzaghi alla rosa, la ripresa è fissata per domani alle 10. Il ritiro volge al termine, mancano soltanto tre giorni alla fine della preparazione atletica sotto le Tre Cime di Lavaredo, che verrà chiusa venerdì pomeriggio con la terza amichevole contro il Vicenza (ore 16).