Autovelox Roma / Nuove postazioni e tutor in Tangenziale: dove sono e dove saranno

Nuove postazioni per gli autovelox a Roma. Dove sono e quali limiti bisogna rispettare? Si parte dal Lungotevere procedendo verso lo Stadio Olimpico, in Lungotevere in Augusta, verso Piazzale Flaminio, e sul Muro Torto. Posti poi rilevatori di velocità anche in via Gregorio VII, ingresso ed uscita dalla galleria. Diversi quelli sulla Cristoforo Colombo, all'altezza della vecchia Fiera di Roma, poco prima di Via dei Navigatori, procedendo verso il centro. Due anche in ingresso e in uscita dallo svincolo per Ostia che scinde la strada con la Pontina. Autovelox nuovi anche in Circonvallazione Ostiense, in via Isacco Newton e sulla Laurentina direzione centro, altezza American Palace. Su via Tuscolana nuova postazione autovelox all'incrocio con via Gasperina, in via Tor Bella Monaca direzione centro e in via Sorbara direzione Policlinico. Sulla Tangenziale Est due postazioni in entrata e in uscita dalla diramazione con la Palmiro Togliatti.

Novità anche per quanto concerne i tutor: a breve è attesa l'installazione all'interno della Galleria Giovanni XXIII, parte terminale della Tangenziale Est, dopo il restauro della stessa.