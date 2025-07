Avellino, Lescano sulla Lazio: "Si respirerà aria di calcio moderno"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Serra

Manca sempre meno ad Avellino - Lazio, amichevole per il Terzo Memorial Sandro Criscitiello che si giocherà a Frosinone. A Notte Ritiro, format di Prima Tivvù, l'attaccante biancoverde Facundo Lescano ha parlato proprio della gara contro la squadra di Sarri. Queste le sue parole a riguardo: “La partita con la Primavera del Napoli è stata una bella prova, un altro allenamento per prepararci al campionato. Stiamo lavorando bene, stiamo mettendo benzina nelle gambe, si sta amalgamando un bel gruppo. Lazio? È una bella vetrina, in uno stadio moderno, si respirerà aria di calcio moderno. Sarà il terzo anno che sfiderò la Lazio in pre-season, perché i due anni scorsi l’ho affrontata con la Triestina. Sarà una bella cornice per noi e per i tifosi di respirare aria di Serie A”.

