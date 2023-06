Avv. Alfieri: "Jorge Silva, Guerrieri e Paglia. Vi svelo il futuro degli ex Lazio"

Tanti ex Lazio in cerca di fortune nelle serie italiane minori. Se ne sta occupando l'avvocato Francesca Alfieri che, coadiuvata dall'agente FIFA, Marco Severi sta pensando al futuro di Jorge Silva, Guido Guerrieri e di Davide Paglia. Tutti e tre sono alla ricerca di una nuova avventura in Italia e sperano che le varie operazioni vadano in porto il prima possibile. Intervenuta in esclusiva ai nostri microfoni Francesca ci ha raccontato: "Dopo l’esperienza con la Lazio, Jorge Silva è volato in Portogallo dove però ci sono stati problemi dirigenziali con il Boa Vista e con il suo agente. Lui è legato al fratello Fabio e voleva seguirlo al PSV. Attualmente ha richieste in Serie B portoghese, ma gli piacerebbe tornare in Italia perché è innamorato del nostro paese soprattutto per la sua avventura biancoceleste. Siamo in dirittura d’arrivo con il Legnago, squadra di Verona che è tornata in Serie C e vuole rimanerci".

GUERRIERI - "Guido era andato a Salerno e poi in Bulgaria. L’anno scorso si è rimesso in gioco con la Sambenedettese dove ha parato anche diversi rigori. Merita palcoscenici più importanti. Lo stiamo ricollocando. Lo vuole l’Alessandria in Serie C".

PAGLIA - "Davide era il gioiello e capitano della Lazio Primavera. Ha risolto alcuni problemi di salute prima di andare a Chieti. Si è rimesso in gioco lì giocando sempre da titolare. L’Alessandria si sta muovendo anche per lui e vorrebbe portarlo lì".

