Avv. Mignogna: "Connubio Lazio - esercito era scritto. Bigiarelli e Vaccaro..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

In occasione della mostra "Uniformi & Casacche", ha preso parola anche l'avvocato Gianluca Mignogna, promotore della rivendicazione relativa all'ex aequo per lo Scudetto del 1915. Il legale ha espresso il proprio pensiero in merito all'evento, senza dimenticare una menzione sulla lunga battaglia per il riconoscimento del titolo biancoceleste. Ecco le sue parole: "Crea brividi vedere tanti ufficiali di fede biancoceleste, non torno sulla vicenda del 1915, tanti sanno già come stanno le cose. Era scritto nella storia che dovesse esserci un connubio tra esercito e la Lazio. Bigiarelli era un sottoufficiale dei bersaglieri, qualcun altro ci ha tenuto in vita come il generale Vaccaro. L’albo d’oro è illegale! Manca la delibera ufficiale dello scudetto del 1915”.

TORNA ALLA HOMEPAGE