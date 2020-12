B. Dortmund - Lazio, Di Marzio: "Impressionato dall'intensità del riscaldamento dei biancocelesti"

Un'altra serata magica attende la Lazio che non si vuole far cogliere impreparata e lo si nota dal riscaldamento pre partita. Gianluca Di Marzio, inviato al Signal Iduna Park per Sky Sport, ha riferito ai colleghi in studio: "Sono rimasto impressionato da come la Lazio stia lavorando in questa fase di riscaldamento. Alta intensità per la squadra di Inzaghi, quasi a ritmo partita. Immobile? L'ultimo a rientrare negli spogliatoi, quasi non se ne voleva andare".