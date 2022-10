Ballotta: "Provedel leader della difesa. Sostituto di Immobile? Vedo bene..."

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto a Lazio Style Radio l'ex portiere della Lazio Marco Ballotta ha fatto il punto sul momento della squadra analizzando i punti di forza, la questione dell'assenza di Immobile e il prossimo match in casa dell'Atalanta.

PROVEDEL - "Il merito del suo rendimento è di tutta la squadra, oltre che suo. Stanno lavorando tutti bene. Finalmente ha avuto la possibilità di giocare in una grande squadra. Era partito come secondo, poi si è guadagnato il posto anche per via della vicissitudine di Maximiano. Sta guidando la difesa alla grande. Questo un aspetto molto importante oltre al saper parare. È abbastanza completo, rapido. Peccato che sia arrivato tardi nei palcoscenici che contano".

CAMBIAMENTI TATTICI - "Anche io sono arrivato in Serie A a 27 anni. Tutto dipende anche dai contesti in cui si gioca e da altri fattori che fanno si che si possa arrivare a determinati livelli. Il calcio è cambiato, il portiere viene chiamato in causa anche con i piedi e deve stare alto per poi uscire all'occorrenza. In questo senso Provedel riesce ad essere sempre attento e ad evitare pericoli".

ATALANTA - "Quest'anno si fa fatica ad affrontare contro i bergamaschi, corrono tanto e ha cambiato il suo modo di giocare. D'altronde è giusto apportare delle modifiche in base ai giocatori che si hanno a disposizione e agli avversari che si vanno ad affrontare. Sarri invece alla fine è riuscito ad inculcare il suo credo dopo un periodo iniziale di difficoltà".

SOSTITUTO IMMOBILE - "Secondo me Milinkovic può essere tanta roba. Può far salire la squadra, sa tenere la palla e aggredisce l'area di rigore. Potrebbe essere uno stimolo maggiore per lui. Credo che vada provata questa soluzione viste anche le caratteristiche degli esterni a disposizione".