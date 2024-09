Balotelli, i piani per il futuro: "Ho ricevuto offerte dall'estero, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Mario Balotelli è ancora svincolato, l'ultima esperienza è stata quella all'Adana Demirspor in Turchia. L'attaccante si sta allenando da solo in provincia di Bescia per tenersi in forma e sperare che al più presto arrivi l'occasione che sta aspettando. Lo ha dichiarato lui stesso intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, le sue parole: "Sto bene, sono tranquillo. Ho ricevuto offerte dall'estero, ne ho ancora, ma il mio desiderio è quello di restare in Italia dove per il momento non ho ricevuto nulla. In Serie A? Lo spero, spero ci sia questa occasione, sono pronto".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE