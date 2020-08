Barcellona, un calciatore positivo al Covid-19: non fa parte della lista Champions

Pericolo Covid-19 in casa Barcellona. Il club catalano ha annunciato la positività di un calciatore in rosa. Il giocatore in questione, però, non fa parte della lista Champions e non è entrato in contatto con coloro che disputeranno le final eight. I blaugrana dunque scenderanno in campo regolarmente ai quarti di finale contro il Bayern Monaco. Il calciatore positivo, di cui non si sa ancora l’identità, è stato messo, come previsto dalle norme, in isolamento.

Calciomercato Lazio, Muriqi a un passo: i dettagli dell'operazione

Calciomercato Lazio, Muriqi per il "salto" di qualità: ecco perché

TORNA ALLA HOME PAGE