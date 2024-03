Bayern, De Ligt a Mediaset: "È un periodo difficile, ma vogliamo vincere"

TUTTOmercatoWEB.com

Si avvicina il giorno di Bayern Monaco - Lazio. Ai microfoni di Mediaset è intervenuto il difensore dei bavaresi Matthijs De Ligt che ha presentato la sfida di ritorno dell'Allianz Arena. Si ripartirà dal risultato di 1-0 in favore dei biancocelesti: come sostenuto dall'olandese, servirà una grande prestazione per ribaltare il risultato. Di seguito le sue parole.

"Per noi e per loro è una partita molto importante. Stiamo vivendo un periodo un po' difficile visto che siamo a 10 punti dal Bayer Leverkusen in campionato, quindi per noi è una gara molto importante. Il Bayern Monaco è una delle squadre più forti al mondo, è obbligatorio quasi arrivare ai quarti. Ripeto, è una partita molto importante, ci ridarebbe energia vincere. Siamo giocatori del Bayern Monaco, lavoriamo per diventare migliori tutti i giorni e giocare meglio. Quando sei secondo in classifica per un calciatore del Bayern Monaco non è una cosa buona, stiamo lavorando per vincere la partita. Speriamo di riuscirci domani".

"Per me questa partita è molto importante, sono stato mezza stagione infortunato ed è stato molto difficile. Quando sei un giocatore, vuoi sempre scendere in campo. Ora mi sento molto bene, sono in forma e ho confidenza con il campo. Spero di aiutare nel miglior modo possibile la squadra. Sì, mi vedo al Bayern anche in futuro. Ovviamente. Ho ancora 3 anni di contratto dopo questa estate, sono molto felice qua, speriamo domani sia una bella gara".