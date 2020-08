Bayern, Lewandowski: "Il Pallone d'Oro lo avrei vinto io. Chi altro sennò?"

Senza false modestie Robert Lewandowski si autoproclama come miglior giocatore dell'anno: "A chi avrei dato il Pallone d’Oro? A me stesso. Con il Bayern Monaco abbiamo vinto tutto. Bundesliga, Coppa di Germania, Champions League. Sono stato il capocannoniere. Ovviamente la pressione su un altro giocatore magari era più forte. Ma con i miei numeri a chi altro sarebbe dovuto andare il Pallone d’Oro?". Senza giri di parole quindi l'attaccante del Bayern, ai microfoni del giornale Sportowe Fakt, manifesta il rimpianto della mancata assegnazione del Pallone d'Oro. Per il centravanti polacco non è arrivata neanche la Scarpa d'Oro, vinta da Ciro Immobile. Nessun premio individuale, ma bottino pieno per tutte le altre competizioni. Non si può dire certo dispiaciuto: "Sinceramente, comunque, non ci ho pensato più di tanto. Volevo la Champions League, era la mia priorità. E ce l'ho fatta".