Bayern Monaco, brutto infortunio per Coman: lascia lo stadio in stampelle - VIDEO

Il Bayern Monaco vince ma sorride a metà. Successo in trasferta dei bavaresi che superano 2-3 l'Augsburg in una partita molto complicata. La brutta notizia non riguarda il risultato, ma le condizioni fisiche di Kingsley Coman. L'attaccante francese ha lasciato il terreno di gioco aiutato dallo staff medico dopo appena 26 minuti per un infortunio al ginocchio. Condizioni ancora da valutare ma non filtra ottimismo. Secondo i principali media tedeschi rischiano di essere coinvolti anche i legamenti. Ennesimo episodio sfortunato della carriera dell'ex Juve che è da considerare indisponibile per la doppia sfida di Champions contro la Lazio. Coman è salito sul pullman con i suoi compagni con le stampelle. Immagini che lasciano grande preoccupazione in casa Bayern Monaco.