Due positività al Covid nel Bayern Monaco, Si tratta di Leon Goretzka e Javi Martinez. Lo ha comunicato il club bavarese in una nota. Il venticinquenne centrocampista tedesco gode di buona salute ed è in isolamento a casa. Anche il 32enne spagnolo sta bene. Entrambi i giocatori non sono quindi disponibili per l'incontro della Bundesliga con l'Hoffenheim di domani.