Bayern Monaco, il ds Freund: "Lazio? Vogliamo ribaltare il risultato"

Il Bayern Monaco ha perso altri punti in campionato. Il distacco dal Leverkusen ora può allungarsi dopo il pareggio di ieri sera contro il Friburgo per 1-1. Nel post partita, ai microfoni ufficiali del club, il ds Christoph Freund ha detto la sua sulla sfida pensando anche alla prossima contro la Lazio. Queste le sue dichiarazioni: "Friburgo? Siamo delusi, ovviamente, perché volevamo davvero vincere la partita. È un risultato non soddisfacente, abbiamo perso due punti. La prima mezz'ora non è stata buona, è stata deludente. Abbiamo creato occasioni nel secondo tempo. Bisogna riflettere su questo ed essere più costanti. Analizzeremo la partita ma c'è poco tempo. Martedì abbiamo una partita molto importante contro la Lazio, dobbiamo essere forti dal primo minuto. Abbiamo 90 minuti per ribaltare la situazione e vogliamo assolutamente farlo".

E poi ha continuato, come riportato dalla BILD: "Non sarà facile, loro sanno difendere bene e sanno portarsi in vantaggio. Ma dipenderà da noi. Abbiamo una buona squadra, di buona qualità. Sono convinto che martedì faremo meglio".