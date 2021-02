Bayern Monaco, il messaggio di Klose: "Non vedo l'ora di giocare questa gara contro la Lazio" - VIDEO

Solo poche ore e poi Lazio e Bayern Monaco scenderanno in campo allo stadio Olimpico per il match di andata degli ottavi di finale di Champions League. Attesa anche per il grande ritorno di Miro Klose all'Olimpico, l'ex attaccante che ha chiuso la sua carriera in biancoceleste, ha voluto mandare un messaggio, in italiano, a tutti i tifosi: "Non vedo l'ora di tornare in questa città e di giocare questa partita contro la Lazio. Purtroppo non potrete stare con noi allo stadio, mi dispiace tantissimo, ciao un abbraccio a tutti!"

A message from Miroslav Klose to all of our family.



We miss you and can't wait until we can be together again. Until then, we know you're here with us in spirit. ❤️#MiaSanFamily